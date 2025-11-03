До конца 2025 года в Краснодаре появятся светофоры на пяти перекрестках

С начала года в Краснодаре заработали 11 новых светофорных комплексов. Как сообщили в мэрии краевого центра, сейчас в городе функционирует 535 светофора.

Новые светофоры появились на пересечении улиц Атарбекова и Совхозной, Александровской и Воробьевой в поселке Плодородном, Выездной и Богатырской, Нарыкова и Казаджиева в поселке Новознаменском, Калинина и ВНИИБЗР, Выездной и Жукова, Восточно-Кругликовской и переулка Тихого, Конгрессной и Булгакова, Ближнего Западного обхода и Булгакова, а также на улице Школьной, 62 и улице Дальней, 41/3.

До конца года планируют построить еще пять светофорных объектов на пересечении улиц Калинина и Калининградской, Тургенева и Фестивальной, Автолюбителей и Кружевной, Тургенева и Стахановской, а также Ратной Славы и Командорской.

Специалистами администрации уже разработан план установки светофоров на ближайшие два года. В него включены 38 участков дорог: аварийные, с интенсивным потоком транспорта и пешеходов и те, о которых просили горожане.

Василий Хитрых