Помещения компании Юрия Клещенко в Краснодаре продали за 32 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «СМУ "Краснодар"» Сергей Луговой сообщил о заключении договора-купли продажи нежилых помещений по улице Дзержинского, 93/2 (угол с улицей Дальней). Имущество банкрота было реализовано по цене 32,1 млн руб. Победителем по результатам публичных торгов стал индивидуальный предприниматель из Пензенской области Анна Шубина. Информация опубликована в системе Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Помещения по Дзержинского, 93/2, выставленные на публичные торги за 52,4 млн руб., являются предметом залога ПАО «Ритм-Финанс». Постановлением Октябрьского районного суда Краснодара от 21 декабря 2017 года на них был наложен запрет регистрационных действий. Апелляционным постановлением Краснодарского краевого суда от 14 января 2025 года аресты были сняты.

В июле 2025 года «Ъ» писал, что Ленинский районный суд Краснодара приостановил слушание уголовного дела в отношении Юрия Клещенко, бенефициара строительного холдинга СМУ «Краснодар». Его обвиняют в хищении средств на общую сумму почти 1,5 млрд руб. По данным ГАС «Правосудие», производство приостановлено в связи с тяжелой болезнью, исключающей возможность явки подсудимого на процесс.

Группа компаний «СМУ "Краснодар"» входила в число лидеров строительного рынка Краснодарского края. В 2018 году у холдинга возникли финансовые проблемы, полиция возбудила уголовное дело по факту мошеннического присвоения средств дольщиков краснодарского ЖК «Янтарь» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В начале 2019 года учредитель ООО «СМУ "Краснодар"» Юрий Клещенко был арестован, одновременно в деле появился эпизод особо крупного мошенничества в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).

В апреле 2020 года дело в отношении Юрия Клещенко было передано в суд. По данным краевой прокуратуры, фигурант дела привлек денежные средства дольщиков в размере 890 млн руб. и не выполнил взятые на себя обязательства. При заключении кредитных договоров с Россельхозбанком бизнесмен представил недостоверные сведения о финансовом положении холдинга и не вернул банку кредит в размере 600 млн руб.

Как писал «Ъ-Кубань», в 2016 году ООО «СМУ “Краснодар”» заключило договор генподряда на реконструкцию стадиона «Фишт» в Сочи к чемпионату мира по футболу 2018 года с суммой контракта 3,6 млрд руб. По неофициальной информации, еще до проекта «Фишт» у холдинга Юрия Клещенко возникли финансовые проблемы из-за несвоевременной оплаты работ на олимпийских объектах.

Дмитрий Михеенко