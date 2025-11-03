ХК «Сочи» крупно обыграл «Спартак»

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду переиграл московский «Спартак» в матче 19-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 5:2.

Перед этим матчем стало известно об изменениях в тренерском штабе команды. Главным тренером назначен Дмитрий Михайлов, который ранее работал в «Сочи» старшим тренером. Владимир Крикунов перешел на должность тренера-консультанта.

Место на последнем рубеже со «Спартаком» с первых минут занял новичок клуба Илья Самсонов. В НХЛ голкипер сыграл 200 матчей.

В первом периоде зрители не увидели забитых шайб. В начале второй двадцатиминутки сочинцы открыли счет, когда отличился Уильям Биттен. Второй гол в ворота москвичей случился в концовке отрезка благодаря Артуру Тянулину. Буквально сразу же Николай Поляков помог южанам увеличить преимущество. Однако еще до перерыва столичная команда сократила отставание усилиями Никиты Коростелева.

На 43-й минуте канадский нападающий «Спартака» Нэйтан Тодд помог своей команде забить вторую шайбу. На 50-й минуте Уильям Биттен результативно ответил в большинстве. В концовке основного времени Тимур Хафизов забил уже в пустые ворота и установил окончательный результат. В итоге убедительная победа «Сочи» со счетом 5:2.

После 19 матчей «леопарды» имеют в активе 12 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова снова встретятся со «Спартаком» 4-го ноября на своем льду. Будущий соперник с 25 очками идет на седьмом месте в Западной конференции.

Евгений Леонтьев