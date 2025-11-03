обновлено 11:24
Трамп об украинском урегулировании, ядерных испытаниях и судьбе президента Мадуро
Трамп: дни Мадуро на посту президента Венесуэлы «сочтены»
Президент США Дональд Трамп дал интервью телеканалу CBS News. Он ответил на вопросы журналистов об украинском урегулировании, о ядерных испытаниях, ближневосточном конфликте и судьбе президента Венесуэлы Мадуро. “Ъ” собрал наиболее интересные заявления американского лидера.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters
- Терпение президента Трампа в вопросе украинского урегулирования не иссякнет.
- На вопрос, можно ли завершить конфликт на Украине за пару месяцев, Дональд Трамп ответил: «Думаю, мы этого добьемся, да».
- США будут проводить ядерные испытания. «Я не хочу, чтобы мы были единственной страной, которая не испытывает (ядерного оружия.— ''Ъ'')».
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в итоге согласится на признание палестинского государства.
- Палестинское движение «Хамас» «при необходимости» будет уничтожено.
- Президент Трамп может принять в Белом доме президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа.
- Дни Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы «сочтены».
- Крупнейшие компании Тайваня переводят производство микрочипов в Соединенные Штаты, и это происходит исключительно благодаря введенным Америкой импортным пошлинам.