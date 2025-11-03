Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
обновлено 11:24

Трамп об украинском урегулировании, ядерных испытаниях и судьбе президента Мадуро

Трамп: дни Мадуро на посту президента Венесуэлы «сочтены»

Президент США Дональд Трамп дал интервью телеканалу CBS News. Он ответил на вопросы журналистов об украинском урегулировании, о ядерных испытаниях, ближневосточном конфликте и судьбе президента Венесуэлы Мадуро. “Ъ” собрал наиболее интересные заявления американского лидера.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

  • Терпение президента Трампа в вопросе украинского урегулирования не иссякнет.
  • На вопрос, можно ли завершить конфликт на Украине за пару месяцев, Дональд Трамп ответил: «Думаю, мы этого добьемся, да».
  • США будут проводить ядерные испытания. «Я не хочу, чтобы мы были единственной страной, которая не испытывает (ядерного оружия.— ''Ъ'')».
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в итоге согласится на признание палестинского государства.
  • Палестинское движение «Хамас» «при необходимости» будет уничтожено.
  • Президент Трамп может принять в Белом доме президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа.
  • Дни Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы «сочтены».
  • Крупнейшие компании Тайваня переводят производство микрочипов в Соединенные Штаты, и это происходит исключительно благодаря введенным Америкой импортным пошлинам.

