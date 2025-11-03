Трамп допустил возможность принять в Белом доме президента Сирии Ахмеда аш-Шараа

Президент США Дональд Трамп допустил возможность принять в Белом доме президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. Комментируя журналистам потенциальный визит, американский президент заявил: «Возможно, он приедет. Он очень усердно работает».

Дональд Трамп отметил, что американские власти сняли санкции с Сирии, чтобы дать стране шанс на выживание, и, по его мнению, аш-Шараа «отлично справляется со своей работой».

Это заявление последовало после того, как министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани сообщил, что господин аш-Шараа планирует посетить США с официальным визитом в начале ноября.