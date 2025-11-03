Трамп: крупнейшие компании переводят производство микрочипов с Тайваня в США

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS News, что крупнейшие компании с Тайваня переводят производство микрочипов в Соединенные Штаты, и это происходит исключительно благодаря введенным им пошлинам.

Господин Трамп выразил уверенность, что уже через два года США будут контролировать 40–50% мирового рынка микрочипов. Он подчеркнул, что без его политики такой перевод производства не состоялся бы.

По мнению американского президента, США следует сосредоточиться на развитии высокотехнологичных отраслей, таких как искусственный интеллект (ИИ) и микрочипы. «Они могут производить то, что нам не имеет смысла делать — например, нижнее белье или повседневные товары. Мы можем покупать их по низкой цене, а сами должны лидировать в сфере искусственного интеллекта, микрочипов и других передовых технологий»,— сказал господин Трамп.