Трамп заявил, что в вопросе темпа урегулирования на Украине нет «последней капли»

Президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в вопросе темпа украинского урегулирования не иссякнет. «Нет последней капли. Иногда нужно дать им драться, чтобы они выпустили это»,— сказал господин Трамп журналистам.

Так американский президент ответил на вопрос, что могло бы стать «последней каплей», после которой он счел бы, что руководство РФ якобы не готово к мирному решению.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что США отменили готовившуюся встречу президента Дональда Трампа в Будапеште с Владимиром Путиным после поступления из России «жестких требований» по Украине.

16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп после телефонного разговора заявили о готовности встретиться в течение ближайших двух недель в Будапеште. Спустя несколько дней господин Трамп объявил об отмене переговоров. В России считают, что переговоры не отменены, а были отложены на неопределенный срок.