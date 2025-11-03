Трамп согласился с тем, что Мадуро на посту президента Венесуэлы «сочтены»

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News согласился с тем, что президентство президента Венесуэлы Николаса Мадуро подходит к концу. На вопрос о «сочтенных днях» господина Мадуро на посту главы государства Трамп ответил: «Я бы сказал, что да. Думаю, да».

Ранее американские СМИ — The Wall Street Journal, The Miami Herald и New York Post — со ссылкой на источники сообщали, что администрация США приняла решение атаковать объекты на территории Венесуэлы. По информации изданий, в число вероятных целей входят контролируемые армией порты и аэропорты, которые, предположительно, используются для незаконного оборота наркотиков. Тогда же сам Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не собираются атаковать Венесуэлу.

С начала сентября США атакуют в Карибском море суда, на которых, по данным американской разведки, перевозят наркотики. Дональд Трамп также публично обвиняет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что он помогает мировой наркоторговле.