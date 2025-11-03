Трамп: конфликт на Украине можно завершить за пару месяцев

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что российско-украинский конфликт можно завершить за пару месяцев.

«Думаю, мы этого добьемся, да»,— сказал президент США в ответ на вопрос журналиста о том, сможет ли он завершить конфликт на Украине за пару месяцев.

Дональд Трамп заявил, что смог решить восемь военных конфликтов благодаря введению пошлин и ограничений на торговлю с Соединенными Штатами. По словам Дональда Трампа, РФ ведет не такую активную торговлю с США, поэтому в этой ситуации он действует по-другому. Однако, сказал американский президент, Россия все же хочет развивать бизнес с США. Он отметил, что ему это нравится.

Президент США добавил, что изначально рассчитывал на «легкое» завершение российско-украинского конфликта, поскольку у него «очень хорошие» отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Сегодня Дональд Трамп заявил, что его терпение в вопросе темпа урегулирования российско-украинского не иссякнет. Президент США также сказал, что американская сторона не рассматривает передачу крылатых ракет Tomahawk Украине, однако отметил, что эта позиция может измениться. При этом в конце октября CNN сообщал, что Пентагон одобрил поставки Tomahawk ВСУ.