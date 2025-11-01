Летом площадь лесных пожаров на Кубани выросла почти вдвое

Лесной фонд Краснодарского края летом 2025 года столкнулся с увеличением площади возгораний при сокращении их числа. По данным регионального министерства природных ресурсов, которые приводит РБК Краснодар, на территории края зафиксировано 19 лесных пожаров общей площадью 107,3 га, что почти вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

При этом количество случаев снизилось до 32 годом ранее. Ведомство связывает рост выгоревшей площади со сложной доступностью отдельных участков и рельефом, осложнявшим работу пожарных служб. Вместе с тем 90% возгораний были локализованы в первые сутки после обнаружения.

Ущерб лесному фонду оценен в 33,5 млн руб., распространения огня на населенные пункты не произошло. Отдельно отмечены девять пожаров на особо охраняемых природных территориях регионального значения. Наиболее пораженными объектами стали памятники природы «Урочище сосны крымской "Архипо-Осиповское"» (2,9 га) и «Джанхотский бор сосны пицундской» (1,8 га) в районе Геленджика. Среди других пострадавших — природный комплекс «Анапское взморье», где при площади пожара 112 кв. м ущерб составил 14,8 млн руб., а также рекреационная зона «Урочище Красный Кут» (12 тыс. кв. м, более 1,5 млн руб.) и заказники «Абраусский» и «Анапский».

В министерстве отмечают, что сроки восстановления лесных массивов пока не определены: требуется длительный мониторинг состояния насаждений для оценки степени гибели. Посадки на поврежденных участках в 2025 году не проводились. По данным «Ведомостей Юг», совокупный ущерб от лесных пожаров на территории края с начала 2024 года превысил 180 млн руб., из которых около 140 млн руб. пришлось на особо охраняемые природные территории.

Вячеслав Рыжков