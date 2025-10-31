Главные новости за 31 октября. Сочи

Кунцевский районный суд Москвы признал экстремистским интернет-ресурс, на котором размещались объявления о продаже sim-карт без обязательной идентификации абонентов. Решение суда опубликовано на официальном портале судебных инстанций.

В Сочи число туристов с начала 2025 года превысило 7 млн человек. Юбилейным гостем курорта стала Ирина Кравченко из Сыктывкара, которая выбрала для отдыха один из отелей горного кластера. Сентябрьский уровень загрузки гостиниц и санаториев составил 84,2%, октябрьский — 75,8%.

В Сочи после капитального ремонта возобновлено движение по мосту через реку Чемитоквадже на 125-м км федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи, рядом с селом Зубова Щель. Работы завершены в установленные сроки, и объект официально введен в эксплуатацию.

Дом.РФ объявил о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории площадью 0,41 га в Сочи. На участке планируется возведение общественно-делового объекта общей площадью не менее 3,5 тыс. кв. м.

По итогам третьего квартала 2025 года «Коммерсантъ-Сочи» занял 13-е место в рейтинге самых цитируемых средств массовой информации Краснодарского края, подготовленном компанией «Медиалогия». Издание набрало индекс цитируемости 10,89.

В Сочи эвакуируют жителей пятиэтажного дома на улице Альпийской, где утром 31 октября произошел крупный пожар в мансардном этаже. Площадь возгорания составляет около 300 кв. м, пожару присвоен повышенный ранг сложности №2.