Сочи принял семимиллионного туриста с начала года

В Сочи число туристов с начала 2025 года превысило 7 млн человек. Юбилейным гостем курорта стала Ирина Кравченко из Сыктывкара, которая выбрала для отдыха один из отелей горного кластера, сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Сентябрьский уровень загрузки гостиниц и санаториев составил 84,2%, октябрьский — 75,8%. Показатели соответствуют прошлогодним значениям. В мэрии отметили, что традиционного межсезонья в Сочи практически нет — туристический поток остается стабильным в течение всего года.

По данным городских властей, значительное влияние на спрос оказывают специальные предложения отелей и здравниц, которые в осенние месяцы предоставляют скидки до 50% при раннем бронировании и семейном отдыхе. Это позволило сохранить высокие показатели загрузки.

Сейчас курорт завершает подготовку к зимнему сезону. По прогнозам, в период новогодних праздников Сочи планирует принять около полумиллиона гостей.

Летний сезон 2025 года в Сочи привлек на 5–10% больше туристов по сравнению с прошлым годом. С июня по август 2025 года курорт «Красная Поляна» посетило более 870 тыс. туристов, что на 5% больше, чем в 2024 году. Из них около 270 тыс. приехали на один день, а 600 тыс. остались на несколько суток. Средний срок бронирования составил от двух до четырех недель.

Курорт «Газпром Поляна» также показал рост — количество гостей увеличилось на 10%. Интерес к канатным дорогам возрос: их пользователи увеличились на 30–70% в зависимости от месяца. Глубина бронирования достигла шести месяцев, и уже открыты продажи туров на март и апрель 2026 года.

Мария Удовик