На улице Альпийской в Сочи эвакуируют жильцов пятиэтажного дома из-за пожара

В Сочи эвакуируют жителей пятиэтажного дома на улице Альпийской, где утром 31 октября произошел крупный пожар в мансардном этаже. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь возгорания составляет около 300 кв. м, пожару присвоен повышенный ранг сложности №2.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как сообщили в ведомстве, пожарные подразделения оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации огня. Один человек был спасен, еще несколько жильцов эвакуированы из здания. В тушении задействованы более 100 человек личного состава и свыше 30 единиц спецтехники.

На месте продолжаются работы по локализации возгорания. Специалисты устанавливают причины инцидента и оценивают возможный ущерб.

Мария Удовик