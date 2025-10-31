Суд признал экстремистским сайт по продаже sim-карт в Сочи

Кунцевский районный суд Москвы признал экстремистским интернет-ресурс, на котором размещались объявления о продаже sim-карт без обязательной идентификации абонентов. Решение суда опубликовано на официальном портале судебных инстанций.

Как следует из материалов дела, на сайте предлагались sim-карты без предъявления паспорта, иных документов, удостоверяющих личность, и без заключения абонентского договора с оператором связи. Доступ к ресурсу был открыт для всех пользователей без регистрации и пароля. По данным прокуратуры, сайт действовал на территории Сочи и использовался для обхода требований законодательства о связи.

Интернет-площадку выявили сотрудники Кунцевской межрайонной прокуратуры в ходе мониторинга сети. По результатам проверки надзорное ведомство направило иск о признании информации, размещенной на сайте, экстремистской. Суд удовлетворил требования прокуратуры, и ресурс был заблокирован.

Ранее в России возбудили первое уголовное дело по ст. 274.4 УК РФ, предусматривающей ответственность за передачу абонентских номеров с нарушением законодательства. Фигурантом дела стал житель Химок, который с использованием поддельных доверенностей оформлял договоры на услуги связи от имени юридических лиц и передавал полученные номера третьим лицам.

Мария Удовик