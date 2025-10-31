В Сочи за пять лет планируют построить новый общественно-деловой центр

Дом.РФ объявил о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории площадью 0,41 га в Сочи. На участке планируется возведение общественно-делового объекта общей площадью не менее 3,5 тыс. кв. м.

Заявки на участие принимаются до 24 ноября, проведение торгов назначено на 28 ноября. Начальная стоимость права заключения договора составляет 14,69 млн руб. Срок реализации проекта определен в пять лет.

Участок расположен в районе Быхта, недалеко от улицы Амбровая. В непосредственной близости находятся жилые комплексы, бизнес-центр «Сочи Парк», остановка общественного транспорта и социальная инфраструктура. Расстояние до центра города — около 7 км.

Ранее аналогичные объекты в селе Раздольное были реализованы по итогам торгов за 20,27 млн и 81,57 млн руб. соответственно.

«Ъ-Сочи» писал, что банк «Дом.РФ» одобрил финансирование на строительство гостиничного комплекса Mandarin Garden в Сочи с объемом инвестиций почти 35 млрд руб. Новый комплекс будет включать пятизвездочный отель, рестораны, бассейны и другие инфраструктурные объекты, а реализация проекта осуществляется с использованием механизма эскроу-счетов.

