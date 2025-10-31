В Сочи открыли движение по обновленному мосту через реку Чемитоквадже

В Сочи после капитального ремонта возобновлено движение по мосту через реку Чемитоквадже на 125-м км федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи, рядом с селом Зубова Щель. Работы завершены в установленные сроки, и объект официально введен в эксплуатацию, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Ремонт моста, начавшийся в сентябре 2024 года, включал фактическое строительство нового четырехпролетного сооружения длиной более 80 м. На объекте установлены энергоэффективное освещение, барьерные ограждения, система ливневой канализации и очистные сооружения.

На период реконструкции для жителей была организована альтернативная схема движения по соседнему участку трассы, который ранее прошел комплексное укрепление склона и русла реки. Федеральные дорожные службы продолжают поддерживать в нормативном состоянии старое направление дороги, имеющее значение для транспортной сети региона.

Мария Удовик