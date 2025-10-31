«Коммерсантъ-Сочи» вошел в топ-15 цитируемых СМИ региона

По итогам третьего квартала 2025 года «Коммерсантъ-Сочи» занял 13-е место в рейтинге самых цитируемых средств массовой информации Краснодарского края, подготовленном компанией «Медиалогия». Издание набрало индекс цитируемости 10,89.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В свою очередь, «Коммерсантъ-Кубань» вошел в тройку лидеров медиарейтинга, набрав индекс цитируемости 50,93. Первое место заняла «КП-Кубань» с результатом 63,51, второе — «РБК Краснодар» (62,82).

Рейтинг формируется на основании количества упоминаний материалов СМИ в других изданиях с учетом их авторитетности. По данным «Медиалогии», он отражает не только активность региональных редакций, но и качество их информационного влияния.

Ранее «Коммерсантъ-Кубань» по итогам первого полугодия занимал первую строчку медиарейтинга в Краснодарском крае.

Мария Удовик