29,4 млрд на «Казань Марину» и рост товарооборота между Татарстаном и Казахстаном

На строительство яхт-комплекса «Казань Марина» выделят 29,4 млрд руб. Комплекс будет рассчитан на 300 яхт. На территории площадью 72 гектара появятся благоустроенная набережная, гостиницы и SPA-комплексы, а также маяк со смотровой площадкой, детские и спортивные центры.

Товарооборот между Татарстаном и Казахстаном вырос на 45%. В 2024 году показатель товарооборота между республикой и Казахстаном составил 760 млн долларов США.

Верховный суд Татарстана отложил рассмотрение обжалования ареста Станислава Шевырева. Господин Шевырев не смог подключиться по видеоконференцсвязи из СИЗО. К делу подключились два новых адвоката — Юрий Некрасов и Рамиль Ахметгалиев. Последний защищал экс-главу Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова.

Инвестиции в недвижимость России в 2025 году могут составить 900 млрд руб. Ранее прогнозировалось, что итоговый показатель будет в диапазоне 1,1 трлн руб. Наибольший рост инвестиций показывает гостиничная недвижимость, где объем вложений вырос на 119% до 54 млрд руб.

Главу исполкома Бугульмы Михаила Конкова уволили по утрате доверия. По версии прокуратуры Татарстана, господин Конков предоставлял недостоверные сведения о доходах и имуществе, согласовывал проезд строительной техники по городу, а также выдавал ордера на земляные работы компании «Жил Сервис», ремонтировавшей его автомобиль.

Экс-мэр Чебоксар Владимир Доброхотов возглавил ГУП «Чувашгаз». Сейчас он также возглавляет Чебоксарское городское Собрание депутатов.

В Казани за два года спрос на дорогие украшения от 100 тыс. руб. увеличился в 33 раза. Наиболее популярными оказались изделия с бриллиантами и другими драгоценными камнями. Чаще всего казанцы выбирают колье, браслеты и кольца. В 2025 году средний чек в категории премиальных украшений составил 128 тыс. руб.

В Татарстане планируют учредить грант на 31,5 млн руб. на проекты в здравоохранении. Грант в виде субсидий смогут получить вузы, проводящие научные исследования, использующие их результаты в образовательном процессе и практическом здравоохранении и разрабатывающие новые методы диагностики и лечения.

