В Татарстане планируют учредить грант на 31,5 млн на проекты в здравоохранении

В Татарстане планируют учредить грант, направленный на реализацию проектов, способствующих увеличению продолжительности и качества жизни населения. Сумма выплаты составит 31,5 млн руб. Соответствующий проект постановления Кабмина Татарстана проходит антикоррупционную проверку.

Грант в виде субсидий смогут получить организации высшего образования, которые проводят научные исследования и используют их результаты в образовательном процессе и практическом здравоохранении, а также разрабатывают новые методы диагностики и лечения.

Выплаты получит один из вузов по итогам конкурсного отбора. Распорядителем средств бюджета выступит Кабинет Министров Татарстана.

Анна Кайдалова