Верховный суд Татарстана отложил на 1 ноября рассмотрение жалобы предпринимателя Станислава Шевырева на арест по делу об организации покушения на его сноху Ирину Шевыреву. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный суд Татарстана не смог рассмотреть обжалование ареста Станислава Шевырёва

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Верховный суд Татарстана не смог рассмотреть обжалование ареста Станислава Шевырёва

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Заседание не состоялось из-за технических проблем — господин Шевырев не смог подключиться по видеоконференцсвязи из СИЗО.

Также стало известно, что к делу подключились два новых адвоката — Юрий Некрасов и Рамиль Ахметгалиев. Господин Ахметгалиев ранее защищал экс-главу Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова. Его обвиняли по трем эпизодам ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и одному эпизоду ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

20 октября Советский суд Казани арестовал Станислава Шевырева до 14 декабря. Обвиняемый просил домашний арест, но суд отклонил ходатайство. По версии следствия, предприниматель вместе с сыном Иваном организовал покушение на Ирину Шевыреву, выступив заказчиками нападения. 21 октября Ивана Шевырева отпустили после истечения срока задержания.

Анар Зейналов