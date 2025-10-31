За два года спрос на дорогие украшения в Казани вырос в 33 раза

В Казани продажи ювелирных изделий стоимостью свыше 100 тыс. руб. выросли в 33 раза по сравнению с 2023 годом. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба Sokolov.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В сравнении с 2024 годом этот показатель вырос в 5 раз. Наибольший спрос среди казанцев приходится на изделия с бриллиантами и другими драгоценными камнями, чаще выбирают белое золото, а самыми популярными категориями стали колье, браслеты и кольца.

В 2025 году средний чек в категории премиальных украшений Sokolov Premium составил 128 тыс. руб.

В России самый высокий средний чек за первые девять месяцев 2025 года зафиксирован в Перми (165 тыс. руб.), Челябинске (159 тыс. руб.) и Омске (157 тыс. руб.). Казань в первую десятку не вошла.

Анна Кайдалова