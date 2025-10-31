Главу исполкома Бугульмы уволили в связи с утратой доверия

По требованию прокуратуры Татарстана досрочно прекращены полномочия руководителя Исполнительного комитета Бугульмы Михаила Конкова в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

В ходе проверки установлено, что он предоставлял неполные и недостоверные сведения о доходах и имуществе, согласовывал проезд строительной техники по городу и выдавал ордера на земляные работы компании «Жил Сервис», ремонтировавшей его автомобиль. Он не сообщил о конфликте интересов при сделках с фирмой, что могло повлиять на объективное исполнение должностных обязанностей.

По результатам проверки прокуратура внесла представление исполняющему обязанности мэра, после чего полномочия господина Конкова были досрочно прекращены.

Ранее сообщалось, что в отношении главы Бугульминского исполкома могут возбудить уголовное дело по статьям о получении взятки или злоупотреблении полномочиями.

Анна Кайдалова