В России объем инвестиций составит 800–900 млрд руб., ранее прогнозировалось, что итоговый показатель будет в диапазоне 1,1 трлн руб. Об этом на II Осеннем строительном форуме «Недвижимость Татарстана: инвестиционные горизонты» рассказала партнер по развитию и инвестициям экосистемы Becar Asset Management Ольга Шарыгина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инвестиции в недвижимость России в 2025 году могут составить 900 млрд рублей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Инвестиции в недвижимость России в 2025 году могут составить 900 млрд рублей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Наибольший рост показала гостиничная недвижимость: объем вложений увеличился на 119% до 54 млрд руб., при этом 74% инвестиций приходится на отели Москвы, 10% — на Санкт-Петербург и 1% — на Казань.

Наименьший интерес у инвесторов вызывает офисная недвижимость. Устаревшие объекты перепрофилируются под жилые дома, отели и общественные пространства. Торговые комплексы востребованы в зонах с высоким пешеходным трафиком и туристическим потоком.

Подробнее в материале — «Инвестиции переселились в отели».

Анна Кайдалова