Товарооборот между Татарстаном и Казахстаном вырос на 45%

По итогам первого полугодия 2025 года товарооборот между Татарстаном и Казахстаном увеличился на 45%. Об этом сообщил раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.

В 2024 году показатель товарооборота между республикой и Казахстаном составил 760 млн долларов США.

Ранее Рустам Минниханов отправился в Казахстан с рабочим визитом. Сегодня у него прошла встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Господин Токаев поздравил раиса Татарстана с переизбранием на должность и поблагодарил его за содействие в укреплении отношений между Россией и Казахстаном. Президент также отметил готовность поддержать татарстанские предприятия с проектами на территории Казахстана.

Диана Соловьёва