Экс-мэр Чебоксар возглавил ГУП «Чувашгаз»

Бывший мэр Чебоксар Владимир Доброхотов назначен директором ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Чувашии Сергей Артамонов.

Нового руководителя коллективу представил заместитель председателя Кабинета Министров республики Олег Марков. Он отметил, что опыт Владимира Доброхотова позволит успешно выполнить задачи, стоящие перед предприятием. На свою должность господин Доброхотов вступит с 1 ноября 2025 года.

Владимир Доброхотов занимал пост главы администрации Чебоксар, работал на руководящих должностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в структурах Правительства Чувашии, сейчас возглавляет Чебоксарское городское Собрание депутатов.

Анна Кайдалова