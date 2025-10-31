Инвестиции в строительство туристического комплекса «Казань Марина» в Лаишевском районе Татарстана составят 29,4 млрд руб. Об этом сообщает Госкомитет республики по туризму.

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ На строительство яхт-комплекса «Казань Марина» выделят 29,4 млрд

Это будет первая марина полного цикла на Волге, рассчитанная на 300 яхт и сервис для 500 судов. На территории площадью 72 гектара появятся благоустроенная набережная, гостиницы и SPA-комплексы, а также маяк со смотровой площадкой, детские и спортивные центры. От Казани до объекта можно будет добраться примерно за час.

В сентябре этого года сообщалось, что к курорту построят дорогу за 13,7 млн рублей

Анна Кайдалова