Главные новости за 30 октября. Новороссийск

Собственники дома на Анапском шоссе, 12, отказались получать ключи от отремонтированных квартир после взрыва газа.

Прокуратура Новороссийска проверила информацию о неисправном лифте в ЖК «Черноморский», руководителю управляющей компании внесли представление об устранении нарушений.

Администрация Новороссийска выделила участникам СВО 292 земельных участка.

Чистая прибыль Новороссийского морского торгового порта за 9 месяцев текущего года увеличилась на 4,5%, до 35,4 млрд руб.

Дорожную сеть Новороссийска начали подготавливать к зиме: власти утвердили маршруты уборки снега и закупили материалы для противогололедной обработки.

Работы по очистке побережья в Анапе после прошедшего шторма вышли на финишную прямую. Уборку должны полностью завершить до 31 октября.