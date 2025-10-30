Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости за 30 октября. Новороссийск

Собственники дома на Анапском шоссе, 12, отказались получать ключи от отремонтированных квартир после взрыва газа.

Прокуратура Новороссийска проверила информацию о неисправном лифте в ЖК «Черноморский», руководителю управляющей компании внесли представление об устранении нарушений.

Администрация Новороссийска выделила участникам СВО 292 земельных участка.

Чистая прибыль Новороссийского морского торгового порта за 9 месяцев текущего года увеличилась на 4,5%, до 35,4 млрд руб.

Дорожную сеть Новороссийска начали подготавливать к зиме: власти утвердили маршруты уборки снега и закупили материалы для противогололедной обработки.

Работы по очистке побережья в Анапе после прошедшего шторма вышли на финишную прямую. Уборку должны полностью завершить до 31 октября.

Новости компаний Все