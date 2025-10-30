Участникам СВО выделили земельные участки в Новороссийске

В Новоросисйске новороссийским участникам специальной военной операции предоставили около 7 га земли. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам мэра Новороссийска, в настоящее время определены 292 земельных участка для участников СВО и членов их семей. Большая часть участков, 123 объекта, находятся в Раевской, Натухаевской и Ленинском Пути. Во Владимировке распределили 36 участков.

103 участка для военнослужащих расположены в Васильевке, Убыхе и Семигорском. Как отметил Андрей Кравченко, специалисты ведут работы по образованию и постановке участков на кадастровый учет для ведения садоводства. Под ИЖС власти планируют определить дополнительно около 30 участков в Семигорском.

София Моисеенко