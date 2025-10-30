Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чистая прибыль НМТП увеличилась до 35 млрд рублей

Новороссийский морской торговый порт (НМТП) увеличил чистую прибыль до 35,4 млрд руб. Об этом свидетельствует свежий отчет компании.

За 9 месяцев текущего года чистая прибыль НМТП по РСБУ выросла на 4,5% и составила 35,4 млрд руб. В прошлом году этот показатель находился на уровне 33,8 млрд руб.

В отчете указывается, что выручка Новороссийского морского торгового порта увеличилась на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув порога в 27,3 млрд.

Рост чистой прибыли в текущем году демонстрировался и в прошлом отчете, в основу которого легли данные за первые 6 месяцев текущего года. По результатам первого полугодия 2025 года чистая прибыль составляла 29,8 млрд руб., а выручка – 18,7 млрд руб.

София Моисеенко

Новости компаний Все