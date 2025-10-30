Чистая прибыль НМТП увеличилась до 35 млрд рублей

Новороссийский морской торговый порт (НМТП) увеличил чистую прибыль до 35,4 млрд руб. Об этом свидетельствует свежий отчет компании.

За 9 месяцев текущего года чистая прибыль НМТП по РСБУ выросла на 4,5% и составила 35,4 млрд руб. В прошлом году этот показатель находился на уровне 33,8 млрд руб.

В отчете указывается, что выручка Новороссийского морского торгового порта увеличилась на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув порога в 27,3 млрд.

Рост чистой прибыли в текущем году демонстрировался и в прошлом отчете, в основу которого легли данные за первые 6 месяцев текущего года. По результатам первого полугодия 2025 года чистая прибыль составляла 29,8 млрд руб., а выручка – 18,7 млрд руб.

София Моисеенко