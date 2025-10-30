Прокуратура проверила неисправный лифт в многоэтажном доме Новороссийска

Прокуратура Новороссийска провела проверку после публикации в СМИ о небезопасном лифте в ЖК «Черноморский». В ходе проверочных мероприятий был выявлен ряд нарушений, о чем сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудники прокуратуры установили, что работы по техническому обслуживанию пассажирских лифтов в многоквартирном доме на Мурата Ахеджака, 16/2 были выполнены с нарушением требований эксплуатационной документации. В доме не проводятся периодические осмотры лифтового оборудования, техобслуживание и ремонт. Прокуратура выяснила, что на кронштейнах креплений находятся не закрепленные посторонние предметы, а сам лифт используется при наличии неисправного оборудования.

По результатам проверки прокуратура Новороссийска внесла представление в адрес руководителя управляющей компании. Должностное и юридическое лицо могут привлечь к административной ответственности за нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов.

«Результаты рассмотрения актов реагирования и устранения указанных нарушений поставлены прокуратурой города на контроль»,– прокомментировали в пресс-службе ведомства.

София Моисеенко