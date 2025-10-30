Дороги Новороссийска начали готовить к зиме

В Новороссийске разработали маршруты по уборке снега и подготовили запас противогололедных материалов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Новороссийске обсудили подготовку дорог к зимнему сезону. Представители МБУ «Центр благоустройства» сообщили, что ведут работу по переоборудованию 15 пескоразбрасывателей.

В настоящее время разработаны и утверждены 19 маршрутов по уборке снега, укомплектованы запасы противогололедных материалов. Дороги будут обрабатывать песком и минеральным солевым концентратом.

Круглосуточное дежурство специальной техники планируют организовать с 1 декабря.

София Моисеенко