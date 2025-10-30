Жители Новороссийска отказались въезжать в дом после взрыва газа
Собственники жилого дома на Анапском шоссе, 12 отказались забирать ключи от квартир после ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.
Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко
Исполняющий обязанности главы Приморского района Евгений Зурабян встретился с собственниками квартир на Анапском шоссе, 12, которые временно проживали в одной из гостиниц города. После июльского взрыва газа в их квартирах завершился ремонт, но представители мэрии не могли отдать ключи от жилья из-за того, что хозяева не выходили на связь.
При личной встрече с Евгением Зурабяном жильцы отказались принимать ключи и документы на квартиру из соображений безопасности. Новороссийцы считают, что плита на последнем этаже дома находится в аварийном состоянии.
«Я не вселюсь в квартиру, потому что это гроб. Красивый он, некрасивый, для меня это неважно»,– заявила одна из собственниц.
Профильные специалисты утверждают, что конструкции дома соответствуют всем требованиям безопасности. Работы по восстановлению МКД продолжаются.