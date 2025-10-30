Жители Новороссийска отказались въезжать в дом после взрыва газа

Собственники жилого дома на Анапском шоссе, 12 отказались забирать ключи от квартир после ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко

Исполняющий обязанности главы Приморского района Евгений Зурабян встретился с собственниками квартир на Анапском шоссе, 12, которые временно проживали в одной из гостиниц города. После июльского взрыва газа в их квартирах завершился ремонт, но представители мэрии не могли отдать ключи от жилья из-за того, что хозяева не выходили на связь.

При личной встрече с Евгением Зурабяном жильцы отказались принимать ключи и документы на квартиру из соображений безопасности. Новороссийцы считают, что плита на последнем этаже дома находится в аварийном состоянии.

«Я не вселюсь в квартиру, потому что это гроб. Красивый он, некрасивый, для меня это неважно»,– заявила одна из собственниц.

Профильные специалисты утверждают, что конструкции дома соответствуют всем требованиям безопасности. Работы по восстановлению МКД продолжаются.

София Моисеенко