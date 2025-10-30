В Анапе завершают очистку пляжей после шторма

На побережье Анапы проводят заключительные работы по сбору мусора. Об этом сообщил директор ООО «Курорты Анапы» Николай Заливин, его слова цитирует оперативный штаб Краснодарского края.

Анапские пляжи почти полностью очистили после прошедшего шторма. По словам Николая Заливина, защитные сооружения успешно выдержали непогоду. С территории побережья убрали более 60 куб. м пластика, сломанных веток и бревен.

На участке от пляжа «Довиль» до детского лагеря «Счастливое детство» специалисты осуществляют просеивание песка. На береговой линии от лечебного пляжа Анапы до Витязево сегодня не обнаружили новых следов мазутных загрязнений.

В работах по очистке пляжей задействованы 20 единиц техники и около 30 рабочих из ООО «Курорты Анапы». Уборку планируют полностью завершить к пятнице, 31 октября.

София Моисеенко