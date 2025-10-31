Что ждет россиян в ноябре

Лимит на сим-карты, внесудебное взыскание задолженности с физлиц, новый порядок медицинской реабилитации взрослых. Обзор основных законодательных изменений с комментариями профильных авторов — в подборке “Ъ”.

Сим-карты С 1 ноября операторы связи в России смогут блокировать сим-карты, если на одного человека оформлено более 20 номеров. До начала месяца абоненты должны расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи. В противном случае оператор будет обязан приостановить обслуживание номеров, которые превышают установленный лимит. Заместитель заведующего отделом телекоммуникаций и медиа “Ъ” Алексей Жабин: Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ С 1 ноября операторы связи должны будут отключить сим-карты россиян, которые оформили на себя более 20 симок. Такие меры приняли вслед за ограничением количества сим-карт для иностранцев десятью штуками. Мера декларируется как необходимая для борьбы с мошенниками. Граждане же могут проверить, сколько на них оформлено сим-карт, в специальном разделе "Госуслуг". Роскомнадзор недавно рассказывал, что на 89 тыс. российских граждан общее количество симок, на которых превышен лимит, составляет 6,4 млн. Впрочем, полностью искоренить мошенничество не удастся. Операторы связи не отключат симки единовременно и будут делать это постепенно, а мошенники — искать новые лазейки для развода граждан. Как в России появился лимит сим-карт — в материале “Ъ” «Сим-карты на паспортном контроле».

Финансы физлиц С 1 ноября налоговые органы смогут взыскивать бесспорные задолженности с физлиц, не являющихся ИП, во внесудебном порядке. Нововведение касается только тех долгов, которые отражены на Едином налоговом счете. В случае несогласия с суммой резидент может подать возражение в течение 30 дней. Как будет работать новый механизм взыскания долгов — в материале “Ъ” «ФНС обойдется без разбирательств». Заведующий отделом экономики “Ъ” Олег Сапожков: Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Автоматическое списание налоговых долгов со счетов компаний распространяют и на физлиц. Логичная и предсказуемая норма — с одной стороны, бюджету очень нужны деньги, а судиться с миллионами физлиц некогда и некому, проще судиться с теми, кто оспорит внесудебное списание средств — их очевидно будет меньше, потому что для этого надо предпринимать активные действия, а люди этого не любят. С другой стороны — цифровизация ФНС и усиление налогового контроля привели к тому, что вероятность проигрыша службы в суде по таким делам составляет ничтожные доли процента, поэтому отказ от массовых судебных исков до списания выглядит экономически оправданным. С 5 ноября начнут действовать новые правила для брокеров. Они будут обязаны объяснять клиентам риски понятным языком и не смогут предлагать им сложные финансовые инструменты без проверки знаний инвестора. Новые правила также установят требования к квалификации сотрудников и правила рассмотрения жалоб. Как изменился доход брокеров в 2025 году — в материале “Ъ” «Брокеры не прошли комиссию». Корреспондент отдела финансов “Ъ” Андрей Ковалев: Фото: личный архив Значительная часть изменений связана с новыми правилами предоставления информации клиенту, главным образом — относительно рисков, связанных с покупкой ценных бумаг, в том числе при участии инвесторов в IPO. Брокерам также будет запрещается навязывать дополнительные инструменты недостаточно информированным клиентам, а качество реакций на жалобы клиентов должно быть улучшено. Уточнены и параметры прохождения тестирования клиентами для получения статуса квалифицированного инвестора. Учитывая волатильность рынка и его зависимость от внешней конъюнктуры, такие меры помогут клиентам избежать излишних расходов и улучшат качество брокерского обслуживания.

Здоровье С 4 ноября вступает в силу новый порядок медицинской реабилитации взрослых. В перечень специалистов, которые могут входить в мультидисциплинарную реабилитационную команду, включили врача по лечебной физкультуре, физиотерапевта, рефлексотерапевта и др. Изменились и стандарты оснащения всех отделений реабилитации, а также штатные нормативы и стандарт оснащения центра реабилитации. Например, в последнем теперь нет кабинета уродинамики. Как Минздрав отчитался о контроле качества медпомощи в федеральных медцентрах — в материале “Ъ” «Больной вопрос лечения». Корреспондент отдела неделовых новостей “Ъ” Наталья Костарнова: Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Значительно обновились стандарты оснащения. Для отделений, помогающих пациентам с нарушениями центральной нервной системы, в номенклатуру добавили противопролежневые системы, кресла-коляски с электродвигателем и новые виды ортезов. Для отделений костно-мышечной системы и периферической нервной системы закупают виртуальные реабилитационные системы и тренажеры для кистей рук. Для больных с соматическими заболеваниями увеличено количество кардиомониторов и добавлено УЗИ-оборудование для сердца и сосудов. Также в несколько раз расширен ассортимент массажеров и другого физиотерапевтического оборудования. Важно отметить, что, хотя ассортимент доступного оборудования и расширился, общее количество единиц техники в новом документе не увеличилось С 1 ноября производить и распространять метанол и жидкости на его основе смогут только компании и ИП, включенные в специальный государственный реестр. Заведующий отделом бизнеса “Ъ” Анатолий Костырев: Фото: леб Щелкунов, Коммерсантъ Контроль за оборотом метанола ужесточается после нескольких массовых отравлений этим веществом, схожим по цвету, консистенции и запаху с этиловым спиртом, но опасным для человека. Так, в 2023 году в нескольких регионах России произошло массовое отравление после употребления контрафактной продукции под маркой "Мистер Сидр", содержащей метиловый спирт. Помимо введения реестра легальных производителей и поставщиков Минпромторг также разработал проект правил денатурации (введение в состав специальных добавок, меняющих цвет, запах и вызывающих рвотный рефлекс при распитии) метанола и жидкостей на его основе. Проект в том числе устанавливает перечень разрешенных к использованию денатурирующих добавок. Национальный автомобильный союз, в свою очередь, просит регуляторов ввести контроль за оборотом метанола через учет в ЕГАИС с целью в том числе легализовать использование этого спирта в составе автомобильных стеклоомывателей после денатурации. Запрет на выпуск стеклоомывателей с метанолом установлен в мае 2000 года. Как Автомобильный союз просил ввести ЕГАИС на метанол — в материале “Ъ” «Не мешайте, пожалуйста».

Госуслуги С 1 ноября расширится перечень информации, которую граждане смогут получить от органов ФНС с помощью портала «Госуслуги». Теперь через личный кабинет можно будет передавать сведения, составляющие налоговую тайну. Зачем Минфин предлагал открыть доступ к ЕГРЮЛ в отношении некоторых компаний — в материале “Ъ” «Осторожно, тайны приоткрываются». С 24 ноября нотариусы будут обязаны информировать наследников о наличии долгов у умерших лиц. Запрос будет направляться в Центральный каталог кредитных историй. Нотариусу необходимо отправить его в течение трех дней с момента открытия наследного дела. После получения данных нотариус в течение трех рабочих дней должен сообщить наследникам о наличии и размере задолженности. Какую реформу нотариата обсуждали в Совете федерации — в материале “Ъ” «За нотариатом нужен глаз да контроль». Корреспондент отдела финансов “Ъ” Андрей Ковалев: Фото: личный архив Согласно закону, наследник обязан отвечать по долгам умершего в объеме принятого им имущества. Раньше наследники могли узнавать о долгах уже после вступления в наследство и получения требований кредиторов. Теперь наследники могут заранее знать о долгах и принимать решение о вступлении в наследство или отказе от него, учитывая размер долгов и стоимость наследуемого имущества.

Маркировка товаров С 1 ноября участники оборота растительных масел должны будут передавать в систему «Честный знак» сведения об обороте и выводе товара из оборота. Как Минпромторг хочет ужесточить контроль за достоверностью данных о российском происхождении маркируемых товаров — в материале “Ъ” «Маркировка не для всех». C 1 ноября по решению правительства в России пройдет эксперимент по маркировке отдельных видов удобрений при помощи системы «Честный знак». В эксперименте, который пройдет на добровольной основе, смогут принять участие производители удобрений, импортеры подобных товаров, а также организации оптовой и розничной торговли. Как Россия наращивает отгрузки химической продукции — в материале “Ъ” «Экспорту запреты не указ».

Василий Кузнецов