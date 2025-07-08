ФНС обойдется без разбирательств

Правительство поддержало законопроект о внесудебном взыскании налогов. Сейчас такой порядок работает только с организациями и предпринимателями. А с 1 ноября его распространят на физлиц. Инициатива готовится ко второму чтению. Уведомлять должников планируется через «Госуслуги» или личный кабинет налогоплательщика. У гражданина будет месяц, чтобы не согласиться с назначенной суммой. Если с налоговой не получится договориться, дело перейдет в суд. Но если человек не отреагирует на уведомление, деньги автоматически спишут со счетов. Если их не хватит, взысканием займутся приставы.

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Глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук считает, что такой подход будет удобен и самим должникам: «Сейчас больше административного ресурса затрачивается на то, чтобы взыскать: нужно идти в суд налоговикам. Теперь, по сути, не будет такой истории, что налоговая просто будет внезапно взыскивать денежные средства. Во-первых, обязательным будет уведомление о том, что есть у человека задолженность. Человек может сказать, что он с этим не согласен, тогда запустится все равно судебный порядок.

Более того, согласно новому законопроекту, будет 30 дней на то, чтобы согласиться или не согласиться с внесудебным взысканием, а раньше было десять. Поэтому я считаю, что здесь плюсов, конечно, больше. И нужно понимать, что затрат у самого налогоплательщика в итоге будет меньше, потому что не будет длинного судебного дела, в течение которого пени начисляются, не нужно будет платить госпошлину».

По оценкам авторов законопроекта, ежегодно суды рассматривают около 6 млн дел о налоговой задолженности, и почти всегда решение принимается в пользу ФНС. Но у внесудебного механизма есть очевидные недостатки, говорит независимый налоговый консультант Наталья Кордюкова: «Администрирование идет к тому, что налогоплательщик платит фактически постоянно, он не должен по большому счету включать голову. Деньги должны максимально комфортно и быстро уходить у него со счетов, и он не должен даже совершать какие-то действия. Есть люди, для которых это удобно. Есть люди, которые изначально более склонны к тому, чтобы контролировать свои финансы, им надо понимать, что вообще происходит, правильно ли это исчисляется или нет. Для вторых даже психологически, конечно, это будет стресс, и это неправильно.

Сама идея, что люди свободно и ответственно должны распоряжаться своими финансами, а государство не должно их бесконтрольно списывать, лежит в основе того, что нужно предпринимать какие-то действия. Налогоплательщик должен быть уведомлен, понимать, что вообще произошло, за что он платит, прав ли он, должен ли включиться. Для разумного пользователя это важно. Как правило, мы говорим о том, что налогоплательщик заплатит лишнего.

Презумпция, что мы должны рано или поздно перейти полностью к внесудебной процедуре, основана на том, что налоговая никогда не ошибается. И в этом основная проблема.

Действительно, качество работы ФНС за последние десять лет очень сильно выросло, но это не говорит о том, что никто никогда не ошибается. Не существует ни одной системы, которая работает безукоризненно».

Авторы законопроекта указывают, что внесудебный порядок позволит одномоментно сократить общую задолженность на 22,5 млрд руб. При этом донастройка механизма уведомления обойдется почти в 2 млрд руб.

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Илья Сизов