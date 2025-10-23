Экспорту запреты не указ

Производство минудобрений в России и их поставки за рубеж продолжат расти, несмотря на постепенный отказ от них в Европе. В текущем году они могут составить 65 млн и 45 млн т соответственно. Основной спрос будут обеспечивать дружественные страны, в первую очередь Индия и Китай. При этом эксперты ждут снижения цен на ключевые виды химической продукции в ближайшей перспективе.

Экспорт минеральных удобрений из России, несмотря на ограничения поставок на европейские рынки, в 2025 году может вырасти на 7% и достичь 45 млн т, если в последние месяцы года сохранятся набранные темпы отгрузок. Об этом “Ъ” сообщили в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). Объем производства там прогнозируют на уровне 65 млн т, что является историческим рекордом.

В январе—августе Россия увеличила поставки за рубеж на 8% к аналогичному периоду прошлого года, до 29,8 млн т. Ключевыми рынками сбыта станут дружественные страны. По итогам прошлого года их доля в российском экспорте удобрений достигла 76%. «Эта тенденция сохранится: Россия будет и дальше развивать сотрудничество с партнерами в других регионах мира, прежде всего со странами БРИКС. За последние три года страна уже более чем на 60% нарастила поставки в государства блока»,— отмечают в ассоциации.

Ключевые потребители

Как сообщал глава РАПУ Андрей Гурьев, максимальных значений могут достигнуть отгрузки российских удобрений в Китай и Индию — по 5 млн т (рост на 6,4%). «В Индию мы уже поставили порядка 2,5 млн т (данные за первые семь месяцев года.— “Ъ”), то есть мы придем к цифре 5 млн т к концу года — это абсолютно рекордные цифры. То же самое касается и поставок в Китай, там приблизительно такая же цифра»,— говорил он. Текущая доля российских удобрений в импорте Индии составляет около 33%, в Китае — около 40%.

Кроме того, Россия в январе—сентябре нарастила экспорт удобрений в Бразилию на 20%, до максимума за три года. Россия остается основным поставщиком химической продукции в эту страну: ее доля составляет около 27%.

В то же время Евросоюз радикально снизил импорт российских удобрений с июля, когда начали действовать санкции. В первый же месяц действия ограничений закупки упали более чем в 16 раз. До этого Россия поставляла около 5,5 млн из 17 млн т общего ежегодного импорта в ЕС.

Меры, которые Совет ЕС утвердил в середине июня, предполагают постепенное повышение тарифов на химическую продукцию в течение трехлетнего переходного периода. После этого они станут заградительными. Так, с 1 июля пошлина на импорт российских и белорусских удобрений составляет €40 за тонну для азотных и €45 за тонну для сложных удобрений плюсом к действовавшей ранее адвалорной пошлине в размере 6,5%. К 2028 году ставки вырастут до €315 и €430 за тонну соответственно.

Калийные удобрения не попали под действие новых пошлин, но их поставки в Европу были традиционно невысокими (в 2024 году — около 500 тыс. т).

По оценке РАПУ, полный отказ Европы от российских удобрений в течение трех лет приведет к падению урожая в регионе и росту цен на них на 20–30%. «Маховик запущен, мы его уже видим. Пример Америки и пошлин показал, что цены на минеральные удобрения могут вырасти на $100, на $150 или, скажем так, на 20%, на 30%. И поэтому устойчивые европейские фермеры будут вынуждены либо сокращать свои посевы, либо просить субсидии»,— говорил Андрей Гурьев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Волатильные цены

После введения запрета котировки действительно начали резко расти. В августе, по данным Всемирного банка, цены на азотные, фосфорные и смешанные удобрения обновили максимумы с 2022 года. Так, средняя стоимость тонны карбамида в мире составила $508, что на 2,4% больше уровня июля, комплексные удобрения на основе фосфора и азота подорожали до максимальных с мая прошлого года $795 за тонну. Стоимость фосфорных удобрений поднялась до $663 за тонну — больше последний раз было в октябре 2022 года. Однако затем котировки скорректировались.

Как сообщили “Ъ” в MMI, в сегменте азотных удобрений, несмотря на сокращение экспорта на европейский рынок в январе—сентябре, общий объем поставок карбамида из России вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 8 млн т, а аммиачной селитры — на 2%, до 2,8 млн т. По итогам года эксперты ожидают роста экспорта карбамида на внешние рынки по причине высокого спроса со стороны Европы, США, Индии и Турции, экспорт аммиачной селитры будет не ниже прошлого года, считают в MMI.

Экспорт фосфорных удобрений также будет расти, полагают аналитики. По итогам года ожидается увеличение поставок на 5–10% за счет высвободившихся объемов на сужающемся внутреннем рынке. Общее производство MAP/DAP по итогам года находится на тех же уровнях, что в прошлом году, указывают в MMI.

При этом эксперты ожидают снижения цен на фосфорные удобрения на фоне роста запасов в ключевых странах-импортерах, выхода китайской продукции на рынок, а также сокращения доступности удобрений в мире. Разворот траектории возможен в случае остановки постановок удобрений из Китая в ближайшей перспективе либо возвращения котировок на средние многолетние уровни, указывают в MMI.

«Мы видели существенный рост цен в течение этого года. Мировые котировки в середине года достигали на FOB Балтика $780–800 за тонну DAP/MAP. Сейчас мы наблюдаем небольшую сезонную коррекцию»,— заявлял в начале октября начальник отдела по связям с инвесторами «Фосагро» Андрей Серов. По прогнозу компании, в следующем году цены на фосфорные удобрения останутся высокими, хотя в компании допускают возможность коррекции со средних уровней этого года после рекордных всплесков. «Мы думаем, что в следующем году отсутствие нового предложения и невысокий уровень переходящих запасов на основных рынках будут побуждать импортеров делать закупки»,— полагают в «Фосагро». По мнению аналитиков БКС, в дальнейшем стоимость фосфорных удобрений будет постепенно снижаться примерно до уровня $650 за тонну.

Аналитики «Эйлера» также видят риски коррекции цен на DAP по мере сезонного снижения спроса в октябре—ноябре, а также в случае ослабления Китаем экспортных ограничений. Сейчас, по их мнению, котировки DAP находятся выше фундаментально обоснованных уровней в $600–615 за тонну.

На калийном рынке стоимость удобрений тоже постепенно снижается в основных регионах потребления. Эксперты напоминают, что ценовая ситуация в этом сегменте, как правило, фиксируется при заключении долгосрочных контрактов Индией и Китаем на поставку хлористого калия до конца года, которые задают как минимум нижнюю границу цены для других стран. По предварительным оценкам MMI, в 2026 году цены контрактов снизятся ориентировочно на $10 за тонну. Сейчас действуют долгосрочные контракты с Индией и Китаем, цены которых составляют $349 за тонну CFR Индия и $346 за тонну CFR Китай.

Ольга Матвеева