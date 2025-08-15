Брокеры не прошли комиссию

Слабая конъюнктура фондового рынка привела к снижению комиссионных доходов брокеров в первом полугодии 2025 года на 2,2%. При этом борьба за клиентов привела к еще большему снижению доходов от брокерской деятельности на фондовом рынке. Впрочем, профучастники смогли компенсировать эти потери ростом активности при размещении долговых бумаг. При этом брокеры ожидают восстановления фондового рынка и роста активности в сегменте первичных размещений, что положительно отразится на их доходах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам первого полугодия 2025 года суммарная выручка компаний от профильной деятельности сократилась всего на 2%, до 30,3 млрд руб. Это следует из опубликованной отчетности профучастников. При этом ряду крупных брокеров удалось добиться значительного увеличения этого показателя. В частности, комиссионные БК «Регион» увеличились на 42%, до 3,4 млрд руб., ИФК «Солид» — на 15%, до 1,6 млрд руб., «Го Инвест» — на 22%, до 1,18 млрд руб., «Алор+» — на 24%, до 1,15 млрд руб. Вместе с тем заметное снижение выручки продемонстрировали «Сбербанк КИБ» (на 34%, до 919 млн руб.), «ВТБ Капитал Трейдинг» (на 30%, до 982 млн руб.), «Цифра брокер» (на 29%, до 601 млн руб.).

Показательно, что при столь скромных показателях комиссионных доходов совокупная чистая прибыль крупнейших брокеров за отчетный период выросла в 4,5 раза — до 135 млрд руб. Однако столь значительные цифры стали возможны благодаря показателям компании «Старт капитал», которая получила 103 млрд руб. от «дивидендов и доходов от участия в других компаниях». Без учета ее показателей прибыль выросла на 40%.

При этом заметнее всего снизились комиссионные доходы брокеров от операций на фондовом рынке. По сравнению с показателями прошлого года они сократились почти на 11%. Основная причина этого кроется в высокой ключевой ставке, которая начала снижаться только к лету, отмечает операционный директор «Го Инвест» Юлия Ганшу. «Пока ставка оставалась высокой, инвесторы не так активно совершали сделки, предпочитая размещать средства в фондах денежного рынка»,— указывает она.

Кроме того, в условиях стагнации фондового рынка профучастники развернули борьбу за клиентов. По словам источника “Ъ” на финансовом рынке, «крупные брокеры, особенно те, что ориентированы на розничных инвесторов, в погоне за клиентами снижали комиссии и запускали маркетинговые акции, такие как "покупка за 0" и тому подобные, чтобы привлекать клиентов именно в свои компании». Согласно данным Московской биржи, к середине 2025 года инвесторы открыли почти 70 млн счетов — на 21% больше, чем годом ранее. Однако количество активных клиентов не изменилось, оставшись на среднемесячном уровне в 3,8 млн человек.

Вместе с тем комиссионные доходы брокеров от оказания услуг по размещению ценных бумаг выросли на 16% и составили 2,2 млрд руб. Причем показатели отдельных компаний выросли многократно: у ИФК «Солид» — в 3,8 раза, до 624 млн руб., у «Ньютон инвестиций» — в 4,4 раза, до 505 млн руб. Вместе с тем часть компаний, лидировавших в этом сегменте в прошлом году, заметно снизили показатели. В частности, выручка компаний «Сбербанк КИБ», «Цифра брокер», БКС снизилась более чем в два раза.

Отчасти это может быть связано с тем, что в первом полугодии 2024 года прошло более полутора десятков IPO и SPO, тогда как в этом году — лишь два публичных размещения акций. При этом участие в таких размещениях «является гораздо более маржинальным», отмечают в «Юнисервис Капитале». Комиссионные при проведении IPO могут составлять 3–6% от объема размещения (см. “Ъ” от 4 марта 2024 года). Вместе с тем комиссионные от размещений облигационных выпусков составляют доли процента, к тому же их нередко проводят банки. В частности, по данным Cbonds, корпоративные заемщики в первом полугодии 2025 года разместили облигации на 4,2 трлн руб., более чем в два раза превысив показатель предыдущего года. «Доходы от размещения выросли в сегменте облигаций на фоне роста ключевой ставки и вынужденной необходимости эмитентам размещаться под текущие ставки доходности»,— констатирует заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

При этом отдельные брокеры предпочитали специализироваться на размещениях облигаций. В частности, у компаний «Лидер», «Диалот», «Юнисервис Капитал», «Иволга Капитал» доля комиссионных от этих услуг превышала 80% всей выручки. «Проведение IPO более сложное в плане организации, требует большой подготовительной работы, дополнительных усилий по привлечению инвесторов и может занять несколько лет. Выпуски облигаций менее маржинальны, однако компания может реализовывать их намного быстрее и в большем объеме»,— заявили в «Юнисервис Капитале». «Для "молодых брокеров" участие в размещениях — это возможность застолбить за собой клиентскую базу с целью ее последующей монетизации»,— считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Впрочем, участники рынка рассчитывают на увеличение комиссионных доходов во второй половине года. По оценке управляющего директора ИК «Риком-Траст» Дмитрия Целищева, комиссионные брокеров могут увеличиться главным образом после нового витка снижения ключевой ставки. Кроме того, не исключено и проведение первичных размещений акций, в том числе госкомпаний.

Андрей Ковалев