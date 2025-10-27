Больной вопрос лечения

В поисках аргументов в споре медицинских страховщиков и системы ОМС о том, кто должен контролировать качество медицинской помощи, “Ъ” получил от Минздрава данные об итогах передачи этого контроля в федеральных медцентрах в 2021 году фонду ОМС. При этом в самом Минздраве фиксируют, что качество услуг федеральных медцентров в итоге не снизилось, а страховщики и пациентские организации отмечают, что число разбирательств под контролем фонда ОМС и активность привлечения экспертов резко сократились. Пациенты же по-прежнему жалуются страховщикам, и в 70% случаев обоснованно. Минздрав, ссылаясь на свою трактовку, хочет дать право на отказ от услуг медицинских страховщиков и регионам, а страховщики предупреждают, что в итоге пациенты останутся незащищенными.

Минздрав предоставил “Ъ” статистику по контролю качества медпомощи в федеральных больницах и поликлиниках после 2021 года, когда этот контроль был передан от медицинских страховых организаций самому федеральному фонду ОМС (ФФОМС), который эту помощь финансирует. Поводом для обращения стали отчеты Счетной палаты, оценивавшей исполнение бюджета ФФОМС в 2022–2024 годах. По ним жалобы застрахованных в этот период не рассматривались, а экспертизы не проводились. В Минздраве же говорят, что в 2021–2025 годах фонд провел 186 тыс. медико-экономических экспертиз и 68 тыс. экспертиз качества медпомощи (ЭКМП) с упором на последнее, «что выразилось в наращивании количества именно ЭКМП с 2,4 тыс. в 2021 году до 21 тыс. в 2024 году». «В 2025 году проведено уже 17,5 тыс. в том числе мультидисциплинарных экспертиз»,— пояснили “Ъ” в пресс-службе фонда. Ежегодно ФФОМС утверждает график проведения плановых экспертиз качества по наиболее востребованным профилям, таким как ЭКО, противоопухолевая терапия онкологических заболеваний, медицинская реабилитация и т. д. Плановая ЭКМП в 2025 году была организована по 955 случаям, также фонд планирует до конца года оценить качество помощи при сахарном диабете и при заболеваниях крови. В министерстве подчеркнули, что в едином реестре экспертов, который ведет фонд, сейчас состоит свыше 9 тыс. специалистов, в 2025 году фонд привлек к оценке медицинских процедур 192 из них. Как считают в Минздраве, эти данные показывают, что качество лечения в федеральных медучреждениях осталось на высоком уровне, что позволяет перевести на эту модель контроля качества и региональные и муниципальные больницы: при внесении в Госдуму проекта бюджета системы ОМС на 2026–2028 годы ведомство предложило дать регионам право передавать функции страховщиков территориальным фондам ОМС (см. “Ъ” от 30 сентября).

Напомним, страховщики в системе ОМС должны обеспечивать защиту интересов пациентов перед государственными больницами и клиниками. Они проверяют документацию, оценивают корректность лечения, а также информируют застрахованных о профилактических мероприятиях и программах. При этом они имеют право штрафовать медучреждения и забирать часть средств себе на ведение дел. В 2020 году Госдума инициировала отстранение медстраховщиков от контроля качества высокотехнологичной медпомощи (ВМП) в федеральных медорганизациях для экономии, которую можно направить на реализацию медуслуг ОМС в регионах; функции экспертизы же ВМП отошли к ФФОМС. Отметим, что ежегодно на ВМП в федеральных медцентрах ФФОМС выделяет 40–65 млрд руб., что позволяет провести около 200 тыс. госпитализаций.

Однако, как возражает вице-президент Всероссийского союза страховщиков по медстрахованию Роман Щеглеватых, несмотря на то что функция по оплате и экспертизе медпомощи в федеральных медорганизациях была передана в ФФОМС, пациенты продолжают обращаться за защитой к страховщикам. «Цифры значительные, по вопросам оказания помощи в федеральных медучреждениях в страховые компании поступает около 1,5 тыс. обращений в месяц. Стоит также отметить, что при рассмотрении жалоб пациентов страховщики чаще принимают их сторону. Обоснованными признаются около 70–75% всех жалоб, что говорит о заинтересованности страховщиков в защите прав пациентов»,— отмечает он.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев обращает внимание на то, что у страховщиков есть и другая важная функция: «Страховые представители помогали людям ориентироваться в системе, разъясняли порядок получения помощи, защищали права, если возникали проблемы. У медстраховщиков для этого есть отлаженная инфраструктура — колл-центры, горячие линии, цифровые сервисы обратной связи, налажено СМС-информирование. У территориальных фондов ОМС такой широкой инфраструктуры пока нет, и, если институт страховых представителей будет упразднен, пациентам будет гораздо сложнее получать поддержку и решать возникающие вопросы».

