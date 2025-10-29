Бизнес в Татарстане без штрафов на год и обжалование ареста Станислава Шевырева

В Татарстане на один год освободят бизнес от штрафов при работе с НДС. Меры направлены на поддержку малого и среднего бизнеса на фоне повышения ставки НДС с 20% до 22%, снижения порога для упрощенной системы с 60 млн до 10 млн руб.

Станислав Шевырев обжаловал арест по делу о покушении на сноху. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена. По версии следствия, господин Шевырев вместе с сыном Иваном заказали покушение на Ирину Шевыреву.

БПЛА упали рядом с промышленным предприятием Марий Эл. Ночью с 28 на 29 октября республика подверглась атаке БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

Госсовет Татарстана утвердил бюджет на 2026 год с дефицитом 13,8 млрд руб. Доходы в 2026 году ожидаются в размере 498,1 млрд руб., расходы — 512 млрд руб. В 2027 году доходы бюджета прогнозируются на уровне 531,9 млрд руб., расходы — 548,8 млрд руб.

В Казани закроют станцию метро «Дубравная» почти на месяц. Причиной закрытия станции с 3 по 24 ноября стали строительные работы второй линии метро. В этот период движение поездов будет осуществляться только до станции «Проспект Победы».

ВРП Татарстана в 2026 году прогнозируется на уровне 5,78 трлн руб. По итогам девяти месяцев 2025 года ВРП Татарстана составил 4,341 трлн руб. при росте 103,1%. В 2025 году ВРП республики оценивается на уровне 5,43 трлн руб. при темпе роста 102,4%.

ЦБ отметил вклад Татарстана в развитие цифрового рубля. Республика, а также Чувашия и Ростовская область стали первыми регионами, где проводилось тестирование целевых выплат в цифровом рубле.

В Казани на ремонт ДК Химиков выделят 554 млн руб. Проект предусматривает комплексное обновление здания и благоустройство территории. Работы должны завершить до 1 декабря 2026 года.

Диана Соловьёва