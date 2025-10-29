Госсовет Татарстана утвердил бюджет на 2026 год с дефицитом 13,8 млрд

Госсовет Татарстана утвердил в первом чтении бюджет республики на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Доходы в 2026 году ожидаются в размере 498,1 млрд руб., расходы — 512 млрд руб., дефицит составит 13,8 млрд руб.

В 2027 году доходы бюджета прогнозируются на уровне 531,9 млрд руб., расходы — 548,8 млрд руб., дефицит — 16,9 млрд руб. В 2028 году доходы ожидаются в размере 568,5 млрд руб., расходы — 587,2 млрд руб., дефицит — 18,7 млрд руб.

По консолидированному бюджету на 2026 год расходы на образование составят 201,1 млрд руб., на здравоохранение — 142 млрд руб., на социальную политику — 73,7 млрд руб., на физкультуру и спорт — 16,2 млрд руб. Обслуживание госдолга обойдется в 1,1 млрд руб.

Министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов отметил, что в бюджет ко второму чтению будут внесены изменения с учетом корректировок федерального налогового законодательства. Повышение акцизов на крепкий алкоголь и пиво принесет дополнительно 3,7 млрд руб. доходов.

«Уже 30 лет по России шагает капитализм со всеми цветочками и причиндалами <…>. Социализация принимаемого бюджета — это главный вопрос», — заявил в ходе обсуждения Член Президиума Госсовета Татарстана от фракции КПРФ Хафиз Миргалимов. Депутат отметил, что цены растут как на дрожжах, а зарплаты и пенсии — от 4 до 9%.

Анар Зейналов