В Казани на ремонт ДК химиков выделят 554 млн рублей

В Казани проведут капитальный ремонт Дворца культуры химиков. На эти цели из бюджета Татарстана направят 554 млн руб., следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

Проект предусматривает комплексное обновление здания, включая ремонт фасада и кровли, замену полов, отделку стен и потолков. В здании установят новые двери, окна и витражи. Запланирована модернизация инженерных систем — водоснабжения, канализации, вентиляции, кондиционирования, отопления, наружного освещения и электроснабжения. Кроме того, в рамках контракта будет благоустроена территория вокруг здания. Проектом предусмотрена установка скамеек и сидений, организация уличного кафе и велопарковки. Завершить работы планируется до 1 декабря 2026 года.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».

Дворец культуры химиков расположен на проспекте Ямашева, 1. Он был построен в 1969 году и является одним из старейших культурно-досуговых центров Казани. В настоящее время здесь работают кружки и творческие коллективы, проходят массовые мероприятия, а также размещаются офис профсоюзной организации пенсионеров ПАО «Казаньоргсинтез» и общественная приемная депутатов Госсовета Татарстана.

Анна Кайдалова