В Казани обвиняемый в покушении на сноху обжаловал арест

Предприниматель Станислав Шевырев, обвиняемый в организации покушения на свою сноху Ирину Шевыреву, обжаловал решение об аресте. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Советского суда Казани.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Станислав Шевырев обжаловал арест по делу о покушении на Ирину Шевыреву

В Верховном суде Татарстана «Ъ Волга-Урал» подтвердили, что жалоба уже поступила. Дата ее рассмотрения пока не назначена.

20 октября Советский суд Казани избрал Станиславу Шевыреву меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 декабря. Обвиняемый просил оставить его под домашним арестом, однако суд отклонил ходатайство. По версии следствия, Станислав Шевырев вместе с сыном Иваном организовал покушение на Ирину Шевыреву, выступив заказчиками нападения. 21 октября следствие отпустило Ивана Шевырева после истечения срока задержания.

