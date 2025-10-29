ЦБ отметил вклад Татарстана в развитие цифрового рубля

Глава Банка России Эльвира Набиуллина поблагодарила Татарстан за участие в тестировании цифрового рубля и вклад в развитие проекта. Об этом она заявила во время правительственного часа в Совете Федерации.

Татарстан, Чувашия и Ростовская область стали первыми регионами, где проводилось тестирование целевых выплат в цифровом рубле.

По словам госпожи Набиуллиной, опыт этих регионов показал преимущества новой формы валюты — в частности, сокращение административных расходов и мгновенные зачисления средств.

Анна Кайдалова