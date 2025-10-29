В Казани временно закроют станцию метро «Дубравная»
С 3 по 24 ноября станция «Дубравная» Казанского метрополитена будет временно закрыта. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
В Казани временно закроют станцию метро «Дубравная»
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Причиной закрытия стали строительные работы второй линии метро. В этот период движение поездов будет осуществляться только до станции «Проспект Победы». Работы проведет АО «Казметрострой», компания занимается строительством железных дорог и метро.
Ранее сообщалось, что «Метроэлектротранс» выделит 232 млн руб. на обслуживание системы безналичной оплаты на всех станциях Казанского метрополитена.