БПЛА упали рядом с промышленным предприятием Марий Эл
Ночью с 28 на 29 октября Марий Эл подверглась атаке БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Юрий Зайцев.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Удары были зафиксированы рядом с одним из промышленных предприятий. Пострадавших и разрушений нет, на месте уже работают сотрудники экстренных служб.
По сообщению Минобороны России, в республике были перехвачены и уничтожены 3 беспилотника.
В Татарстане с 00:56 до 04:06 вводился режим беспилотной опасности.