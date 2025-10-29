БПЛА упали рядом с промышленным предприятием Марий Эл

Ночью с 28 на 29 октября Марий Эл подверглась атаке БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Юрий Зайцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марий Эл подверглась атаки БПЛА

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Марий Эл подверглась атаки БПЛА

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Удары были зафиксированы рядом с одним из промышленных предприятий. Пострадавших и разрушений нет, на месте уже работают сотрудники экстренных служб.

По сообщению Минобороны России, в республике были перехвачены и уничтожены 3 беспилотника.

В Татарстане с 00:56 до 04:06 вводился режим беспилотной опасности.

Анна Кайдалова