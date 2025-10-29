ВРП Татарстана в 2026 году прогнозируется на уровне 5,78 трлн рублей

В 2026 году валовый региональный продукт Татарстана ожидается на уровне 5,783 трлн руб. при темпе роста 102,1%. Об этом сообщил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на заседании Госсовета республики.

По итогам девяти месяцев 2025 года ВРП Татарстана составил 4,341 трлн руб. при росте 103,1%. Основной вклад в развитие экономики внесли обрабатывающее производство, нефтехимия, нефтепереработка и машиностроение — прежде всего за счет предприятий оборонно-промышленного комплекса. Рост также обеспечило увеличение объемов сельхозпродукции и умеренная потребительская активность.

По итогам 2025 года ВРП республики оценивается на уровне 5,43 трлн руб. при темпе роста 102,4%.

Прогноз на 2026–2028 годы сформирован на основе данных предприятий, формирующих около 70% промышленного производства республики, а также с учетом реализации новых нацпроектов и госмер поддержки. Министр подчеркнул, что выполнение прогнозных показателей зависит от бесперебойной работы предприятий, реализации инвестпроектов, расширения рынков сбыта и технологического развития.

Анар Зейналов