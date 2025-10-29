В Татарстане на один год освободят бизнес от штрафов при работе с НДС

В Татарстане разрабатывают меры поддержки для бизнеса, который затронут изменения в налогообложении. Среди них освобождение бизнеса от штрафов при работе с НДС по упрощенной системе в течение 2026 года. Об этом на заседании Госсовета республики сообщил министр экономики региона Мидхат Шагиахметов.

Меры направлены на поддержку малого и среднего бизнеса на фоне повышения ставки НДС с 20% до 22%, снижения порога для упрощенной системы с 60 млн до 10 млн руб. и ограничения по патенту на стационарную торговлю и грузоперевозки.

Предпринимателям сохранят возможность работать на патенте в сфере торговли в сельской местности.

Кроме того, министерство экономики совместно с Торгово-промышленной палатой Татарстана и бизнес-сообществом запускает образовательные модули для предпринимателей, услуги по повышению квалификации персонала и сдаче налоговой отчетности. Также в республике будет организован мониторинг ситуации в секторе МСП, чтобы при необходимости оперативно корректировать меры поддержки под конкретные потребности бизнеса.

Ранее сообщалось, что господин Минниханов обратился к заместителю руководителя администрации президента России Максиму Орешкину с просьбой не штрафовать бизнес при переходе на новую налоговую систему.

Анна Кайдалова