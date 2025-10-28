Главные новости за 28 октября. Ростов-на-Дону и область

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд признал бывшего врио начальника управления материального обеспечения Росгвардии, генерал-майора запаса Мирзы Мирзаева, виновным в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему назначено девять лет колонии строгого режима.

«Единая Россия» приостановила членство в партии бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, подозреваемого в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

В Южном окружном военном суде огласили приговоры фигурантам уголовного дела об участии в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК РФ), насильственном захвате власти, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 35, ст. 278 УК РФ), а также прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ). Приговоры вынесли в отношении граждан Украины Святослава Шевченко, Андрея Федочука, Николая Принца, Владимира Гапыча, Ивана Починка, Александра Журомскаса, Вадима Китара, Сергея Юдина и Александра Кравцова.

Футбольный клуб «Ростов» получит от правительства Ростовской области в безвозмездное пользование по государственной преференции часть объектов стадиона «Олимп» им. Виктора Понедельника. Сейчас клуб испытывает финансовые трудности, и передача инфраструктуры стадиона является одной из мер поддержки.

Власти Ростовской области сократят расходы на несрочные направления. Губернатор Юрий Слюсарь поручил правительству региона подготовить до 1 ноября предложения по оптимизации бюджета и отказаться от коммерческих кредитов до конца года из-за сложной ситуации с доходами.

Годовая инфляция в Ростовской области достигла 8,3% в сентябре 2025 года, превысив общероссийский уровень 7,9%. Месячный рост цен в регионе составил 0,7% против 0,3% по стране.

Советский район Ростова-на-Дону стал лидером по привлечению инвестиций в новостройки в сентябре 2025 года. Объем вложений в районе вырос почти на 18% за месяц и составил 83,9 млрд руб. против 71,2 млрд руб. в августе. Общий объем инвестиций в строящееся жилье донской столицы достиг 449,3 млрд руб., что на 2% выше августовского показателя.