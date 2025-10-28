Часть стадиона «Олимп» передадут в пользование ФК «Ростов»

Футбольный клуб «Ростов» получит от правительства Ростовской области в безвозмездное пользование по государственной преференции часть объектов стадиона «Олимп» им. Виктора Понедельника. Об этом сообщили «РБК Ростов» со ссылкой на минспорта региона.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Сейчас клуб испытывает финансовые трудности и передача инфраструктуры стадиона является одной из мер поддержки.

Ранее стадион «Олимп» им. Виктора Понедельника (до 2021 года именовался «Олимп-2») принадлежал «Ростову». Однако в 2016 году правительство области выкупило его для подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. После проведения ЧМ в «Олимпе» тренируются детские футбольные клубаы, детско-юношеские спортивные школы и любители спорта.

Мария Хоперская