На Дону годовая инфляция достигла 8,3% в сентябре 2025 года

Годовая инфляция в Ростовской области достигла 8,3% в сентябре 2025 года, превысив общероссийский уровень в 7,9%. Месячный рост цен в регионе составил 0,7% против 0,3% по стране. Об этом сообщило региональное отделение Южного ГУ Банка России.

По информации экспертов, наиболее заметно подорожали непродовольственные товары — с 11,4% до 11,7%. Цены на моторное топливо выросли на 4,4%, на компьютеры — на 1%. При этом стоимость инструментов и оборудования снизилась на 1%, легковых автомобилей — на 0,4%, стройматериалов — на 0,2%, телерадиотоваров — на 0,1%.

Специалисты ЦБ связывают удорожание горючего с повышением цен на оптовом рынке из-за ремонта нефтеперерабатывающих заводов и проведения полевых работ. Ослабление рубля в августе и сентябре привело к росту стоимости импортных комплектующих для компьютерной техники.

Продовольственные товары за год подорожали на 12%, в сентябре — на 0,5%. За месяц больше всего выросли цены на яйца (8,7%), хлеб и хлебобулочные изделия (2%), общественное питание (1,5%). Заметно подешевели плодоовощная продукция (-2,1%), масло и жиры (-1%), кондитерские изделия (-0,02%).

«Стоимость услуг за год увеличилась на 9,3%, в сентябре — на 0,6%. За месяц образовательные услуги подорожали на 8%, зарубежный туризм — на 2%, бытовые услуги — на 1%. Цены на санаторно-оздоровительные услуги упали на 8%, пассажирский транспорт — на 1,3%, услуги организаций культуры — на 0,4%»,— говорится в сообщении.

По данным банка, рост стоимости образования связан с повышением цен на высшее и среднее профессиональное образование в начале года из-за увеличения затрат на содержание помещений. Санаторно-оздоровительные услуги с заездом в поздние осенние месяцы традиционно дешевле, чем в бархатный сезон.

Валентина Любашенко